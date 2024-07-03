Дороже, чем в Киеве: сколько сейчас стоят квартиры в Ужгороде: сколько сейчас стоят квартиры в Ужгороде

Хотя ажиотаж на рынке западных городов спал, в Ужгороде цены продолжают расти. За последний год стоимость квартир в среднем выросла на 18%.

Теперь за квартиру надо заплатить в среднем на 10 тысяч долларов больше, чем в 2023 году. Аренда также существенно выросла и даже дороже, чем в столице, передает Недвижимость 24, ссылаясь на данные ЛУН.

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Какие цены на покупку и аренду квартир в Ужгороде

В июне прошлого года, чтобы приобрести однокомнатную квартиру нужно было 49 тысяч долларов. Сейчас средняя стоимость составляет 56 тысяч долларов. Это на 3 тысячи дешевле, чем в столице.

Больше всего цена выросла на двухкомнатные, ведь год назад они стоили 70 тысяч долларов, а сейчас – 82 тысячи долларов. Между тем стоимость трехкомнатных квартир за год повысилась на 9 тысяч долларов. Сейчас в среднем жилье с тремя комнатами стоит 89 тысяч долларов.



Как менялись цены за год / Скриншот аналитики ЛУН

Аренда дороже, чем в Киеве

Снять квартиру в Ужгороде будет стоить около 18 тысяч гривен в месяц. Это на 3 тысячи дороже, чем в Киеве. За год цены в Ужгороде выросли в среднем на 4,5 тысячи гривен.



Стоимость аренды / Скриншот данных ЛУН

Согласно объявлениям, аренда однокомнатной квартиры с хорошим ремонтом, расположенной возле центра города, стоит 16,3 тысячи гривен. Но можно найти и более дешевые варианты даже в самом центре, но меньшей площади.