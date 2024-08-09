Аренда квартиры во Львове: какая цена и в каких районах ищут больше всего

За последние несколько месяцев рынок жилья во Львове стал менее активным. Это доказывает и тот факт, что город больше не самый дорогой по стоимости аренды.

Как известно, в июне самым дорогим городом по арендной плате стал Ужгород. Риэлтор одного из львовских агентств по недвижимости говорит, что это не удивительно, ведь спрос в городе Льва сейчас значительно ниже.

Интересно Сколько стоит аренда загородных домов возле Львова: актуальные цены

Сезонный спад на рынке жилья во Львове

Роман Юськив говорит, что рынок традиционно становится менее активным летом, а в этом году на ситуацию повлияла мобилизация и низкая экономическая активность.

Несмотря на сезонный спад, активность в сфере аренды квартир во Львове остается достаточно стабильной, особенно среди студентов, которые начинают учебный год. Уже осенью ожидается рост цены,

– говорит риелтор.

По данным ЛУН, средняя цена на аренду однокомнатной квартиры в новостройке стартует от 17 000 гривен. А на вторичном рынке средняя стоимость колеблется от 8 до 10 тысяч гривен в зависимости от состояния жилья и его расположения.

Где квартиры арендуют активнее всего

По словам риелтора, больше всего арендуют квартиры во Франковском, Железнодорожном и Шевченковском районах.

В некоторых микрорайонах из-за уменьшения спроса снизились и цены. Например, более дешевые квартиры можно найти на Подзамче.

Многие клиенты откладывают свои покупки до сентября, что, вероятно, связано с неопределенностью ситуации в стране. А цена за квадратный метр жилья во Львове может варьироваться в зависимости от расположения и состояния квартиры, но общая тенденция к снижению цен на вторичном рынке очевидна,

– подчеркнул Роман Юськив.

Риэлтор добавил, что на бюджетные предложения спрос в любом случае стабилен.