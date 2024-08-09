Аренда квартиры во Львове: какая цена и в каких районах ищут больше всего
Источник:"Твой город"
За последние несколько месяцев рынок жилья во Львове стал менее активным. Это доказывает и тот факт, что город больше не самый дорогой по стоимости аренды.
Как известно, в июне самым дорогим городом по арендной плате стал Ужгород. Риэлтор одного из львовских агентств по недвижимости говорит, что это не удивительно, ведь спрос в городе Льва сейчас значительно ниже.
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Сезонный спад на рынке жилья во Львове
Роман Юськив говорит, что рынок традиционно становится менее активным летом, а в этом году на ситуацию повлияла мобилизация и низкая экономическая активность.
Несмотря на сезонный спад, активность в сфере аренды квартир во Львове остается достаточно стабильной, особенно среди студентов, которые начинают учебный год. Уже осенью ожидается рост цены,
– говорит риелтор.
По данным ЛУН, средняя цена на аренду однокомнатной квартиры в новостройке стартует от 17 000 гривен. А на вторичном рынке средняя стоимость колеблется от 8 до 10 тысяч гривен в зависимости от состояния жилья и его расположения.
Где квартиры арендуют активнее всего
По словам риелтора, больше всего арендуют квартиры во Франковском, Железнодорожном и Шевченковском районах.
В некоторых микрорайонах из-за уменьшения спроса снизились и цены. Например, более дешевые квартиры можно найти на Подзамче.
Многие клиенты откладывают свои покупки до сентября, что, вероятно, связано с неопределенностью ситуации в стране. А цена за квадратный метр жилья во Львове может варьироваться в зависимости от расположения и состояния квартиры, но общая тенденция к снижению цен на вторичном рынке очевидна,
– подчеркнул Роман Юськив.
Риэлтор добавил, что на бюджетные предложения спрос в любом случае стабилен.