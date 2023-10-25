Самый простой трюк, который мгновенно улучшит общий вид ванной комнаты: вы будете удивлены

Ванные комнаты могут стать вершиной элегантности в вашем доме, если правильно организовать пространство. Иногда ситуацию может спасти даже небольшая деталь.

Магия состоит в выборе правильных материалов. Это может превратить обычное пространство в место стиля и комфорта.

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Хорошая ванная с помощью одного трюка

Когда дизайн ванной комнаты вам кажется скучным или мрачным, следует добавить тканевый акцент. Это могут быть мягкие аксессуары, нестандартные шторы, полотенца для рук и коврики для ванной. Дизайнеры говорят, что это действительно работает, потому что они сами постоянно используют такой лайфхак.

Эти дополнения также могут создать ощущение целостности в декоре ванной комнаты, гармонично сочетаясь с другими элементами.

Улучшить интерьер с помощью соответствующего текстиля – это искусство, сочетающее эстетическую привлекательность с практичностью. Хорошая штора, например, создает ощущение определенной интимности. Уникальные полотенца и тканевые дополнения могут улучшать визуальную привлекательность.

Например, в этой ванной комнате дизайнеры использовали розовые полотенца для создания нежного и слегка яркого акцента. Без них комната была бы просто белой и бесхарактерной.

Белая ванна с нежно-розовыми тканевыми акцентами / Фото Andrew Cebulka, Cortney Bishop

А здесь дизайнеры использовали серое полотенце, которое гармонично сочетается с бело-серым душем, и бежевый ковер в цвет с полом, который придает уют.

Стиль, тепло и уют / Фото Andrew Cebulka, Cortney Bishop

При выборе тканевых деталей обязательно обращайте внимание на материал. Выбирайте текстиль, устойчивый к плесени, легкий в уходе и быстро сохнет.