Магія полягає у виборі правильних матеріалів. Це може перетворити звичайний простір на місце стилю та комфорту.

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Гарна ванна кімната за допомогою одного трюку

Коли дизайн ванної кімнати вам здається нудним чи похмурим, слід додати тканинний акцент. Це можуть бути м'які аксесуари, нестандартні штори, рушники для рук і килимки для ванної кімнати. Дизайнери кажуть, що це справді працює, адже вони самі постійно використовують такий лайфхак.

Ці тканинні доповнення також можуть створити відчуття цілісності в декорі ванної кімнати, гармонійно поєднуючись з іншими елементами.

Покращити інтер'єр за допомогою відповідного текстилю – це мистецтво, яке поєднує естетичну привабливість із практичністю. Гарна штора, наприклад, створює відчуття певної інтимності. Унікальні рушники та тканинні доповнення можуть покращують візуальну привабливість.

До прикладу, у цій ванній кімнаті дизайнери використали рожеві рушники для створення ніжного та злегка яскравого акценту. Без них кімната була б просто білою й "безхарактерною".

Біла ванна з ніжно-рожевими тканинними акцентами / Фото Andrew Cebulka, Cortney Bishop

А тут дизайнери використали сірий рушник, який гармонійно поєднується з біло-сірим душем, та бежевий килим в колір з підлогою, який додає затишку.

Стиль, тепло і затишок / Фото Andrew Cebulka, Cortney Bishop

Під час вибору тканинних деталей обов'язково звертайте увагу на матеріал. Вибирайте текстиль, що стійкий до цвілі, легкий у догляді та швидко сохне.