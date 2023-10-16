Метод уборки 10-10-10: вы точно избавитесь от всего лишнего дома

Пожалуй, у каждого дома есть вещи, не имеющие своего места. Они просто лежат где-нибудь сверху, и вы не знаете, куда их положить. Попробуйте способ уборки 10-10-10 – это должно помочь.

Если вы считаете уборку беспорядка слишком тяжелым или любите откладывать (а потом никогда не успеваете это сделать), то этот метод может стать вашим спасителем. Рассказываем, что означают эти волшебные десятки.

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Метод 10-10-10 для устранения беспорядка

Этот способ очень легок: вы тратите 10 минут на 10 мест, чтобы избавиться от 10 вещей в каждом месте. Десять мест не обязательно должны быть разными комнатами или в разных комнатах. Каждый ящик для хранения вещей можно считать одним местом. Кошелек, кстати, тоже может быть вашей задачей.

Следует начать с того, чтобы составить контрольный список для устранения беспорядка, перечислив места, наиболее нуждающиеся в уборке. Например, можно начать со спальни и перескладывать 10 летних вещей в своем шкафу куда-то дальше, чтобы они не мешали вам искать тёплую одежду. Установите таймер на 10 минут и беритесь за работу. Полезно иметь пакет или корзину для лишней одежды или даже для всякого хлама, который мы часто кладем в шкаф, когда куда-то спешим.

Далее эксперты советуют браться за ванную и искать там лишние предметы. Не забудьте и о кухне, где нужно убрать в холодильнике или в шкафу для хранения девайсов. Напоследок уберите в гостиной, в частности на столе и шкафу.

Уборка полок в гостиной / Фото Pixels