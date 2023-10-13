Эксперт OLX Недвижимости Юлия Ковбаса говорит, что с повышенной активностью на рынке количество мошеннических объявлений стало меньше. Но аферисты все же есть, так что нужно уметь различать правдивые объявления от мошеннических схем. Юлия Ковбаса рассказала, какие признаки указывают на то, что вы натолкнулись на объявление мошенников. 24 Канал.

Обратите внимание Строительство будет локомотивом развития – девелопер о перспективах украинского рынка жилья

Слишком низкая цена

Если в объявлении указана значительно ниже стоимости рыночной, то это первое, что должно вас насторожить. Мошенники часто пишут низкие цены, чтобы привлечь внимание.

В то же время, этот критерий следует рассматривать вместе с состоянием квартиры и ее расположением. Это поможет вам окончательно понять, имеете ли вы дело с мошенниками.

Чрезмерная срочность

Спешка и чрезмерное давление на принятие решения относительно аренды должно также насторожить. Особенно если владелец требует подписать договор или получить средства без надлежащей проверки документов на жилье.

Требование предоплаты или оставления депозита

К сожалению, несмотря на многочисленные предупреждения, этот тип обмана людей до сих пор остается одним из самых популярных мошенников. Они говорят послать средства на карту, чтобы подтвердить "осмотр квартиры" или "оставить депозит" для будущей аренды перед подписанием договора.

Отсутствие фото или очень качественные фотографии

Мошенники могут объяснять отсутствие фото срочностью. Мол, очень быстро нужно найти арендатора и нет времени на то, чтобы сделать и опубликовать фото. В описании они пишут о "роскошных условиях". На самом деле мошенники таким образом могут просто экономить время, чтобы создать больше фейковых объявлений.

Если фотографии слишком хорошего качества и создают иллюстративные впечатления, есть вероятность, что их просто скачали со специальных стоков. Особенно насторожить квартира, фото которой напоминают картинки из журнала для интерьера и которая имеет низкую цену относительно рыночной.