Лайфхаки, которые работают: как сделать уборку веселой

Когда в доме все чисто – уют и чувство комфорта обеспечены. Однако иногда уборка становится совершенно ненавистным процессом, который так не хочется выполнять.

Если превратить уборку в веселое дело, тогда такой досуг станет приятным хобби, а не повинностью. Существует много секретов уборки, которые помогут привести в порядок как дом, так и собственное самочувствие.

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Включите свое любимое телешоу

Иногда можно почувствовать себя виновным, тратя свои драгоценные нерабочие часы на просмотр последнего сезона "Холостяка". Есть телепередачи, которые не потребуют от вас полного внимания. Попробуйте поставить их на время уборки, чтобы время прошло немного приятнее.

Лайфхаки, которые работают / Фото unsplash

Тренировка всего тела

Если вы проводите весь день за уборкой своего дома, то можете пропустить занятие в спортзале. Убирая дом в быстром темпе можно потратить немало калорий. Просто и креативно / Фото unsplash

Игра

Независимо от вашего возраста, игры всегда интересны. Так почему бы не превратить в игру уборку? Лучшая часть уборочной игры – правила придумываете именно вы. К примеру, если вы ненавидите складывание белья – установите таймер и посмотрите, сможете ли вы побить свой последний рекорд уборки.

За уборкой можно весело провести время​ / Фото unsplash

Слушайте

Аудиокнига, подкаст с настоящими преступлениями или любимый список музыки – все может пригодиться для веселой уборки. Уборка в тишине просто не нужна. Отвлекая себя на сочную аудиокнигу или даже на телефонный звонок к другу, вы закончите вытирать пыль, прежде чем это осознаете.

Полезно затраченное время​ / Фото unsplash

Время для себя

Некоторые люди хотят, чтобы уход за собой был совершенно отдельным от домашней работы. Но можно попробовать нанести маску на лицо, когда вы складываете полотенца и слушаете какую-то джазовую музыку. Можно зажечь свою любимую ароматную свечу и поставить ностальгический фильм 90-х.

Сочетание отдыха и труда​ / Фото unsplash