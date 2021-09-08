Якщо перетворити прибирання на веселу справу, тоді таке дозвілля стане приємним хобі, а не повинністю. Існує багато секретів прибирання, які допоможуть привести до ладу як оселю, так і власне самопочуття.

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Увімкніть своє улюблене телешоу

Інколи можна відчути себе винним, витрачаючи свої дорогоцінні неробочі години на перегляд останнього сезону "Холостяка". Є телепередачі, які не вимагатимуть від вас повної уваги. Спробуйте поставити їх на час прибирання, щоб час пройшов трохи приємніше.

Лайфхаки, які працюють / Фото unsplash

Тренування всього тіла

Якщо ви проводите весь день за прибиранням свого будинку, то можете пропустити заняття у спортзалі. Прибираючи оселю у швидкому темпі можна витратити чимало калорій.

Просто та креативно / Фото unsplash

Гра

Незалежно від вашого віку, ігри завжди цікаві. Тож чому б не перетворити на гру прибирання? Найкраща частина прибиральної гри – правила вигадуєте саме ви. До прикладу, якщо ви ненавидите складання білизни – встановіть таймер і подивіться, чи зможете ви побити свій останній рекорд складання.

За прибиранням можна весело провести час / Фото unsplash

Слухайте

Аудіокнига, подкаст зі справжніми злочинами або улюблений список музики – все може стати у пригоді для веселого прибирання. Прибирання в тиші просто непотрібне. Відволікаючи себе на соковиту аудіокнигу або навіть на телефонний дзвінок до друга, ви закінчите витирати пил, перш ніж це зрозумієте.

Корисно затрачений час / Фото unsplash

Час для себе

Деякі люди хочуть, щоб догляд за собою був абсолютно окремим від домашньої роботи. Але можна спробувати нанести маску на обличчя, коли ви складаєте рушники та слухаєте якусь джазову музику. Можна запалити свою улюблену ароматну свічку та поставити ностальгічний фільм 90-х.

Поєднання відпочинку та праці / Фото unsplash