В идеале любой тип жалюзи следует еженедельно очищать от пыли, чтобы грязь не оседала на поверхности. В действительности этого обычно не происходит. Вытирайте жалюзи от пыли по крайней мере раз в месяц и производите более глубокую очистку по крайней мере дважды в год.

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Как очистить жалюзи из ткани: пошаговая инструкция

Избавьтесь от пыли с помощью пылесоса с насадкой уборки дивана. Если у вас нет дополнительной насадки, то лучше тщательно протрите пыль тряпкой из микрофибры. Во время очистки держите штору подальше от окна. Сделайте то же с другой стороны.

Следует использовать специальную насадку / Фото The Spruce

Далее осмотрите жалюзи на наличие пятен от еды, липких рук или пометов насекомых. Если они есть, произведите следующий раствор.

Налейте в миску две чашки теплой воды и добавьте несколько капель (не более четверти чайной ложки) средства для мытья посуды. Перемешайте воду, чтобы растворить средство.

Смочите ткань из микрофибры в моечном растворе и хорошо выжмите воду. Аккуратно промокните пятно. Не тритесь, иначе ткань может порваться или потереться. Если есть пятно, которое трудно вывести, смочите влажную ткань в пищевую соду, затем осторожно потрите пятно.

Чистой влажной тряпкой протрите остатки всех средств. Высушите жалюзи на воздухе. Готово!