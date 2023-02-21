Невероятная роскошь: как выглядит квартира Леди Гаги и сколько она платила за ее аренду

Недвижимость звезд – это всегда что-то особенное, как и их владельцы. Оказывается, что это касается даже жилья, которое они арендуют.

На рынке недвижимости Нью-Йорка появился новый интересный объект. Арендаторам предлагают шикарную квартиру на Мангеттене, в которой раньше жила звездная Леди Гага.

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Пентхаус Central Park South – шикарный дуплекс площадью 185 квадратных метров. Здесь есть две спальни, две ванные комнаты, большая открытая терраса и просто потрясающий вид на знаменитый Центральный парк Нью-Йорка.

В гостиной есть дровяной камин, поэтому и уюта здесь достаточно. Кроме него гостиная может похвастаться панорамным видом на парк. Также здесь столовая с собственным балконом, а две террасы расположены у главной спальни.

Брокеры отмечают, что кроме Гаги здесь жило много знаменитостей, но в большинстве своем они не хотели разглашать расположение своего жилья, чтобы защитить частную жизнь.

Стоит отметить, что жить здесь могут только знаменитости и очень обеспеченные люди, поскольку месяц аренды этой квартиры стоит 35 тысяч долларов.

Как выглядит квартира за 35 тысяч долларов в месяц