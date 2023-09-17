В Лос-Анджелесе продают легендарное имение, которое было приютом для известных кинозвезд

Легендарное имение, известное как HM Warner Home, появилось на рынке в Лос-Анджелесе за 5,8 миллиона долларов. Он был приютом для кинозвезд, нуждавшихся в отдыхе между активными съемками.

Дом в стиле классического возрождения был очень популярен среди голливудских актеров. "За то время, когда Гарри Уорнер жил в дворцовом имении, он стал горячей точкой для голливудской элиты", – говорит агент по листингу.

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Здесь отдыхала голливудская элита

Говорят, что Уорнер принял в резиденции несколько своих ближайших друзей, легендарных голливудских звезд. Среди них вспоминают Гамфри Богарта, Бетти Дэвис и Эррола Флинна.

Агент по листингу говорит, что "смелые амбиции" Уорнера в конце концов побудили его продать дом - решение, которое помогло продвинуть будущее киноиндустрии.

"Он продал замечательную недвижимость, чтобы профинансировать "Певца джаза", новаторский фильм, ставший одним из первых шагов к синхронному звуковому кино. Это решение окупилось, поскольку Warner Bros. продолжала создавать классические фильмы, такие как: "Мальтийский сокол", "Касабланка" и "Бунтарь без причины".

Интерьер в стиле классического возрождения / Фото The MLS

Особняк с семью спальнями площадью 516 квадратных метров скрыт в районе Хэнкок Парк. Он имеет разнообразные греко-римские детали, в частности, коринфские колонны, величественный портик и балкон Джульетты. Внутри нетронутыми остались деревянные полы, фестончатые потолки, арочные окна и двери, а также три камина. Роскошный основной люкс вмещает гостиную и ванную в стиле спа.

В доме даже есть домашний кинотеатр для просмотра фильмов, а снаружи привлекает теннисный корт, наземный бассейн и открытая кухня, а также гостевой дом.