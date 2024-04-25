Трендовый интерьер Дженнифер Лопес: такая цветовая гамма никогда не выйдет из моды

В 2024 году минимализм уже не так популярен, как был несколько лет назад. Однако есть одна деталь из "минималистического канона", которая будет всегда актуальной. Ее в своем интерьере использовала актриса и певица Дженнифер Лопес.

Речь идет о полностью белой цветовой схеме. Дом знаменитости является прекрасным доказательством того, что такое дизайнерское решение создает роскошную и одновременно изящную атмосферу.

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Белая цветовая схема всегда в тренде

Актриса время от времени публиковала видео из своего дома в инстаграме, где можно было рассмотреть ванную комнату, кухню и спальню. Несмотря на многообразие мебели и декора во всем доме, комнаты объединяет гладкая белая краска. От белых перил на лестнице до белых штор и белой ванны – все это можно назвать "сдержанной роскошью".

Американский эксперт по цветам Дженнифер Эберт говорит, что сейчас до сих пор актуален тренд "тихая роскошь", и это вряд ли изменится.

Белая гостиная, как у Дженнифер Лопес / Фото Bess Friday

"Светлый и простой белый является идеальным фоном для изысканной мебели. Он создает такой эффект, что качественные материалы на фоне выделяются еще больше. В пространстве Джей Ло белая отделка помогает создать эффект непрерывности между комнатами. Хотя каждое помещение имеет свои аксессуары, белый фон создает единый, современный стиль дизайна всего дома", – говорит специалист.

Белая цветовая схема всегда будет в тренде, потому что она универсальна. В интерьере Дженнифер Лопес это идеальный фон для большого комнатного растения и принта на стене.