Иногда возникает необходимость разделения комнаты на две части, чтобы можно было создать несколько зон, например, для спального места и работы. Как сделать это изысканно и эффективно – читайте дальше.
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Раздвижная дверь
Это один из самых простых способов разделения комнаты. Чаще всего они легкие и довольно тонкие (изготовлены из фанеры и покрыты лаком или шпоном).
Отделение комнаты раздвижной дверью не требует большого труда и не займет много места. Впрочем, если вы живете в съемной квартире – нужно рассмотреть другие варианты.
Красивый интерьер / Фото pexels
Растения
Еще один способ – растительность. Можно приобрести разные виды пальм или других вазонов. Благодаря этому трюку можно не только поделить комнату, но и добавить простору экзотики.
Невероятные детали / Фото pexels
Повесьте очень высокие шторы
Повесьте шторы на потолок, чтобы создать эффект кровати с балдахином. Вы даже можете использовать застежки, если хотите держать "дверь" закрытой. Этот трюк идеально подходит для привлечения внимания к высоким потолкам и особенно – для создания секций в квартирах-студиях.
Так уютно / Фото pexels
Книжная полка или шкаф
Это хороший способ создать разделенные пространства, например гостиную и столовую. Во многих случаях, когда световая конструкция зависит от открытого пространства, книжная полка может обеспечить большее количество света в комнате, создавая ощущение разделенности. А еще это так уютно!