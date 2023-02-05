Без стен: как легко разделить комнату на две части

Когда нужно разделить пространство – не всегда нужно искать дорогое решение, которое поможет осуществить небольшую перепланировку. Есть опции, призванные воплотить идею за меньшее время и небольшими затратами.

Иногда возникает необходимость разделения комнаты на две части, чтобы можно было создать несколько зон, например, для спального места и работы. Как сделать это изысканно и эффективно – читайте дальше.

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Раздвижная дверь

Это один из самых простых способов разделения комнаты. Чаще всего они легкие и довольно тонкие (изготовлены из фанеры и покрыты лаком или шпоном).

Отделение комнаты раздвижной дверью не требует большого труда и не займет много места. Впрочем, если вы живете в съемной квартире – нужно рассмотреть другие варианты.

Красивый интерьер / Фото pexels

Растения

Еще один способ – растительность. Можно приобрести разные виды пальм или других вазонов. Благодаря этому трюку можно не только поделить комнату, но и добавить простору экзотики.

Невероятные детали / Фото pexels

Повесьте очень высокие шторы

Повесьте шторы на потолок, чтобы создать эффект кровати с балдахином. Вы даже можете использовать застежки, если хотите держать "дверь" закрытой. Этот трюк идеально подходит для привлечения внимания к высоким потолкам и особенно – для создания секций в квартирах-студиях.

Так уютно / Фото pexels

Книжная полка или шкаф

Это хороший способ создать разделенные пространства, например гостиную и столовую. Во многих случаях, когда световая конструкция зависит от открытого пространства, книжная полка может обеспечить большее количество света в комнате, создавая ощущение разделенности. А еще это так уютно!