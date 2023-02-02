Для этого изменен порядок предоставления молодым семьям и одиноким молодым гражданам долгосрочных льготных кредитов для строительства (реконструкции) и приобретения жилья. Что изменилось – рассказываем дальше.

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Кредитование Госмолодежь осуществляет во исполнение Государственной программы обеспечения молодежи недвижимостью на 2013 – 2023 годы и на основании Постановления Кабинета Министров Украины № 488 от 11 мая 2011 года. Кредитование осуществляется за счет средств уставного капитала Госмолодьжитла, сформированного Министерством развития общин и территорий Украины.

Условия ипотечной программы

На молодежный кредит может претендовать:

молодая семья граждан Украины, где возраст каждого из супругов – до 35 лет включительно (или одинокие молодые граждане такого же возраста);

семья (или одинокие молодые граждане), где муж или жена является ученым до 40 лет включительно, имеющим научную степень доктора наук при условии, что возраст другого супруга не превышает 35 лет включительно;

претендентом подано и зарегистрировано заявление-анкета;

лицо, претендующее на кредит, состоит на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий ("квартирный учет", его ведут местные органы власти); у каждого из членов молодой семьи отсутствует в собственности жилье, кроме жилья на территории из Перечня территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные российской федерацией; каждый член семьи владеет жильем, площадь которого не превышает 13,65 метра квадратных;

подтверждение лицом своей платежеспособности: после уплаты ежемесячного платежа по кредиту остаток среднемесячного дохода кандидата и совершеннолетних членов семьи не может быть меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи;

кандидат не относится к подсанкционным лицам.



В Украине обновили условия молодежного жилищного кредитования / Фото Finance

Срок кредитования – до 20 лет.

Фиксированная процентная ставка на весь период кредитования – 7% годовых. Первый взнос семьи составляет 6% от стоимости жилья. Площадь жилья, на которую можно получить кредит, составляет 52,5 квадратных метра на одинокого гражданина Украины или семью из двух человек и 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи.

Кредитование по молодежной программе осуществляется поочередно согласно дате подачи заявлений-анкет от граждан. Информация о месте гражданина в очереди и движении очереди размещается на сайтах региональных отделений Госмолодежьжитла в соответствующем разделе вкладки "Жилищные программы".

На какие объекты Фонд выдаст кредит по этой программе:

жилье, построенное не более 50 или реконструировано не более 35 лет назад;

строящееся жилье.

Выбор объекта кредитования свободен – семья самостоятельно ищет жилье, которое планирует приобрести в кредит. При этом молодежный кредит предоставляется на строительство или приобретение жилья на всей территории Украины, независимо от места представления кандидатом и регистрации заявления-анкеты. Исключение – объект кредитования не может находиться на территории, входящей в утверждаемый Минреинтеграцией Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией.

Где зарегистрироваться для участия в программе: