В Лондоне продают готический дом за 24 миллиона долларов: как выглядит модернизированный замок

После модернизации, историческое здание в Лондоне, оснащено современными технологиями. На прошлой неделе бывший дворец появился на рынке недвижимости со стартовой ценой – 24 миллиона долларов.

Особняк включает просторное открытое пространство, гостевой коттедж, тренажерный зал, бассейн и домашний кинотеатр. Недвижимость расположена в престижном районе Белсайз-Виллидж на севере Лондона.

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История дворца

Внутренний двор / Фото cityam

Белый дом с башнями, похожими на замок, был построен архитектором Джозефом Паркинсоном между 1810 и 1812 годами. За время существования резиденции, в ней проживали члены королевской семьи и политические деятели. Последний раз дом выставлялся на продажу в 2008 году. Тогда новый владелец начал ремонт фасада и модернизацию внутреннего пространства.

Сегодня готический дворец подвергся некоторым обновлениям, особенно сильно изменился интерьер здания.

Как выглядит модернизированный дворец

Для интерьера выбрано светлые тона / Фото cityam

Винтажный декор усиливает историческое значение здания / Фото cityam

В доме есть стеклянная перегородка, которая позволяет пропускать естественный свет на кухню. Рядом расположена коктейльная комната и винный погреб. Подвал переделали под развлекательное пространство для семьи. Здесь есть тренажерный зал, бассейн и кинотеатр. Также на территории особняка расположена закрытая парковка.

Тренажерный зал во дворце / Фото cityam

Винный погреб / Фото cityam

Эксперты по недвижимости утверждают, что это одна из лучших резиденций, которые появлялись на рынке жилья за многие годы.