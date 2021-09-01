В Лондоне продают готический дом за 24 миллиона долларов: как выглядит модернизированный замок
Источник:Mansion Global
После модернизации, историческое здание в Лондоне, оснащено современными технологиями. На прошлой неделе бывший дворец появился на рынке недвижимости со стартовой ценой – 24 миллиона долларов.
Особняк включает просторное открытое пространство, гостевой коттедж, тренажерный зал, бассейн и домашний кинотеатр. Недвижимость расположена в престижном районе Белсайз-Виллидж на севере Лондона.
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История дворца
Белый дом с башнями, похожими на замок, был построен архитектором Джозефом Паркинсоном между 1810 и 1812 годами. За время существования резиденции, в ней проживали члены королевской семьи и политические деятели. Последний раз дом выставлялся на продажу в 2008 году. Тогда новый владелец начал ремонт фасада и модернизацию внутреннего пространства.
Сегодня готический дворец подвергся некоторым обновлениям, особенно сильно изменился интерьер здания.
Как выглядит модернизированный дворец
В доме есть стеклянная перегородка, которая позволяет пропускать естественный свет на кухню. Рядом расположена коктейльная комната и винный погреб. Подвал переделали под развлекательное пространство для семьи. Здесь есть тренажерный зал, бассейн и кинотеатр. Также на территории особняка расположена закрытая парковка.
Эксперты по недвижимости утверждают, что это одна из лучших резиденций, которые появлялись на рынке жилья за многие годы.