Какие кухонные мойки легче всего очищать: специалисты дали важные советы

Мебель и сантехнику к кухне следует выбирать из материалов, за которыми легко ухаживать. В частности, стоит позаботиться о качественной и "некапризной" мойке, чтобы не мыть ее по несколько часов.

Многие хотят, чтобы их кухонные мойки выглядели красиво, поэтому не учитывают их практичность. Этот фактор также должен быть в списке приоритетов. Здесь эксперты по уборке поделились своими знаниями, чтобы вы могли выбрать самый лучший тип кухонной мойки, которую легко очищать.

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Какой тип кухонной мойки не прихотлив в уходе

"Лучшие материалы для кухонной раковины - ржавчина из стали, медь, чугун или эмаль, поскольку они не способствуют росту микробов (плесени) и не относятся к целлюлозным материалам. Также эти материалы не пористые, то есть они не содержат мусор", - делятся специалисты.

Медные раковины являются прекрасной альтернативой латунным раковинам, поскольку они не так быстро окисляются.

Я обнаружила, что кухонные раковины из ржавчины – самые легкие в обслуживании. Они крепкие и их легко чистить. Обычно для очистки требуются только мыло и вода.

– рассказывает профессиональная уборщица Сара Сан-Анджел по собственному опыту.

О том, как очищать мойку из ржавчины, нужно знать действительно немного. Дополнительная мойка необходима только в том случае, если она очень стара или вы захотите дополнительного блеска.

Чтобы тщательно очистить мойку, воспользуйтесь средствами, которые есть в вашем доме. Смешайте жидкое мыло для мытья посуды и пищевую соду. Тщательно почистите мойку и смойте водой. После такой очистки мойка будет долго блестеть.