Багато людей хочуть, щоб їхні кухонні мийки виглядали красиво, тому не враховують їхню практичність. Та цей фактор також має бути в списку пріоритетів. Тут експерти з прибирання поділилися своїми знаннями, щоб ви могли вибрати найкращий тип кухонної мийки, яку легко очищувати.

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Який тип кухонної мийки не вибагливий у догляді

"Найкращі матеріали для кухонної раковини – іржостійка сталь, мідь, чавун або емаль, оскільки вони не сприяють росту мікробів (цвілі) та не належать до целюлозних матеріалів. Також ці матеріали не пористі, тобто вони не утримують сміття", – діляться фахівці.

Мідні раковини є чудовою альтернативою латунним раковинам, оскільки вони не так швидко окислюються.

Я виявила, що кухонні раковини з іржостійкої сталі – найлегші в обслуговуванні. Вони міцні та їх легко чистити. Зазвичай для очищення потрібні лише мило та вода,

– розповідає професійна прибиральниця Сара Сан-Анджел з власного досвіду.

Про те, як очищувати мийку з іржостійкої сталі, потрібно знати справді небагато. Додаткове миття необхідне лише в тому випадку, якщо вона дуже стара або ж ви захочете додаткового блиску.

Тож, щоб очистити мийку ретельно, скористайтеся засобами, які є у вашому домі. Змішайте рідке мило для миття посуду та харчову соду. Ретельно почистьте мийку та змийте засіб водою. Після такого очищення мийка довго блищатиме.