Какое место в США признали самым лучшим для жизни: его выбирают уже в четвертый раз

Лучшим местом для жизни в Америке снова выбрали этот район неподалеку от Филадельфии. Его уже четвертый год признают окрестностью номер один.

В Честербруке, штат Пенсильвания, уровень бедности составляет 1,5%, а уровень безработицы – 2,4%. Именно этот пригород назвали лучшим для жизни в США.

Обратите внимание Обзор инженерных сетей в новостройках: виды и назначения

Местность Честербрук – на первой позиции

Аналитики проанализировали 17932 американских регионов. Чтобы понять, какой из них заслуживает золота, компания Niche учла несколько факторов: доступность, местные государственные школы, рынок жилья.

Этот пригород победил благодаря системе образования наивысшего уровня, близости ко многим уважаемым университетам (таким как элитное учреждение гуманитарных наук Свортмор-колледж и Университет Лиги плюща Пенсильвании). Кроме того, о Честербруке хорошо отзываются жители. Среди минусов – малодоступность и плохие погодные условия.

Лучшим местом для жизни в США является Честербрук / Фото Google Earth

На втором месте оказалось Колониальное село – район в Арлингтоне, штат Вирджиния. Его характеризуют, как "место для жителей всех возрастов".

На третьем месте оказался еще один пригород Пенсильвании – Ардмор. Как в случае с Честербруком, "более слабыми факторами Ардмора являются доступность и погода, но очень высокие показатели по всем другим факторам перевешивают их".