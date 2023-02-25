Какую деревню в Великобритании называют "лучшим местом для жизни"

В британском Шедвелле заоблачные цены на жилье, Жители общины говорят, что их село лучше всех, и на то есть одна простая причина.

Местные жители Шедвелла, графство Йоркшир, говорят, что их маленькая община на голову выше других в этом районе. Особенность села заключается в том, что оно предлагает "лучшее из обоих миров".

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Сельская жизнь у большого города

Жить в Шедвелле – это наслаждаться спокойной, сельской жизнью и одновременно иметь доступ к большому городу Лидса. Оно размещается приблизительно 9,7 километра от деревни.

Вы можете ежедневно слушать пение птиц и наблюдать за пасущимися лошадьми, прогуливаться по полям и фермам, зная, что вы живете всего в 20 минутах езды от крупнейшего торгового и социального центра в округе.

Это маленькое село может похвастаться собственной почтой, библиотекой и пабом, а также одним из старейших в Британии магазинов рыбы и картофеля. Поселковый рыбный магазин кормит голодных местных жителей с 1911 года и расположен в коттедже 1630-х годов.



Шедвелл в Йоркшире / Фото The Sun

Жительница Шедвелла Элисон МакКей добавила, что это "лучшее место для жизни".

Цены на жилье очень высоки

Цены на жилье в этом районе облачные. В прошлом году один коттедж в селе продали за 400 000 фунтов стерлингов (около 17 с половиной миллионов гривен).

Есть двухкомнатные квартиры стоимостью менее 200 000 фунтов стерлингов, но их обычно раскупают довольно быстро после выхода объявлений.