Это тенденция с особым упором на землистых нейтральных тонах. Дизайнеры полюбили этот естественный и органичный вид шкафов на кухнях в 2024 году – создают уютную и привлекательную атмосферу.

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Тренд на теплые землистые оттенки

В 2023 году мы наблюдали оживление ярких трендов, таких как дофаминовый декор или максималистский стиль. Но в начале 2024 года как дизайнеры, так и обычные владельцы квартир вновь начали использовать нейтральные цвета.

Кухня полностью в землистых тонах. Фото PH Clifford

В то время как типичные минималистские интерьеры рискуют создавать холодную и неуютную атмосферу, дизайны кухонь в землистых тонах пропагандируют новый "теплый минимализм". Они создают спокойный и вдохновенный природой облик.

К землистым оттенкам относятся: песчано- и светло-бежевый, теплые грибные и глиняные оттенки, а также почти все оттенки коричневого.

Бежевая кухня в деревенском стиле / Фото British Standard

Дизайнеры отмечают, что это основная тенденция для кухонь в 2024 году. Все указанные цвета являются идеальным выбором, потому что они классические и вневременные. Как бы ни менялись тренды, теплые землистые тона никогда не выйдут из моды, максимум – будут менее популярны.