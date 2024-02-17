Два нежных оттенка кухонных шкафов, которые будут актуальны всегда: они просто великолепны

Кухня - это одна из самых больших инвестиций, когда речь касается обустройства дома. Поэтому всегда важно создать интерьер, которым вы будете наслаждаться долгие годы. Вот два оттенка кухонных шкафов, которые будут в тренде вечно.

Эти два цвета будут уместны в интерьере любого стиля, именно поэтому дизайнеры считают их лучшими. К тому же если нейтральные оттенки вам уже надоели, а на шкафы ярких цветов вы не решаетесь, то нежные тона – идеальное решение.

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Шиферно-голубой

Светло-голубая фермерская кухня с терракотовым полом / Фото deVOL Kitchens

Нежные тона синего идеально подходят для пространства со смягченным дизайном. Хорошим вариантом является шиферно-голубой оттенок, который напоминает смесь серого и голубого.

"Мне нравится шиферно-голубой цвет, когда дело касается цветов кухонных шкафов. Он как яркий, но достаточно тонкий, поэтому его легко сочетать с несколькими стилями декора и другими цветами – вы можете быть уверены, что этот цвет точно выйдет из моды!" – говорит американский дизайнер Кэти Куо.

Так же хорошо шиферно-голубой сочетается с различными материалами. если вы приобретете шкафы такого оттенка, то выбрать столешницы будет нетрудно. На фоне этого цвета прекрасно будет смотреться и дерево, и мрамор.

Нежно-розовый

Кухонные шкафы, окрашены в нежно-розовый оттенок / Фото deVOL

Розовый обычно ассоциируется с трендами дизайна интерьера, например барбикор, но если выбрать правильный оттенок, то вневременной дизайн кухни гарантирован.

Ищите нежно-розовый оттенок, где цвет еле присутствует, мягкий и даже похож на цвет кожи. Этот оттенок идеально сочетается с черным и зеленым, но он не создает контраста, а гармоничную комбинацию.