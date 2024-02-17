Два нежных оттенка кухонных шкафов, которые будут актуальны всегда: они просто великолепны
Источник:Homes & Gardens
Кухня - это одна из самых больших инвестиций, когда речь касается обустройства дома. Поэтому всегда важно создать интерьер, которым вы будете наслаждаться долгие годы. Вот два оттенка кухонных шкафов, которые будут в тренде вечно.
Эти два цвета будут уместны в интерьере любого стиля, именно поэтому дизайнеры считают их лучшими. К тому же если нейтральные оттенки вам уже надоели, а на шкафы ярких цветов вы не решаетесь, то нежные тона – идеальное решение.
Обратите внимание Что такое жилая и общая площадь здания: объяснение девелопера
Шиферно-голубой
Нежные тона синего идеально подходят для пространства со смягченным дизайном. Хорошим вариантом является шиферно-голубой оттенок, который напоминает смесь серого и голубого.
"Мне нравится шиферно-голубой цвет, когда дело касается цветов кухонных шкафов. Он как яркий, но достаточно тонкий, поэтому его легко сочетать с несколькими стилями декора и другими цветами – вы можете быть уверены, что этот цвет точно выйдет из моды!" – говорит американский дизайнер Кэти Куо.
Так же хорошо шиферно-голубой сочетается с различными материалами. если вы приобретете шкафы такого оттенка, то выбрать столешницы будет нетрудно. На фоне этого цвета прекрасно будет смотреться и дерево, и мрамор.
Нежно-розовый
Розовый обычно ассоциируется с трендами дизайна интерьера, например барбикор, но если выбрать правильный оттенок, то вневременной дизайн кухни гарантирован.
Ищите нежно-розовый оттенок, где цвет еле присутствует, мягкий и даже похож на цвет кожи. Этот оттенок идеально сочетается с черным и зеленым, но он не создает контраста, а гармоничную комбинацию.