Ці два кольори будуть доречними в інтер'єрі будь-якого стилю, саме тому дизайнери вважають їх найкращими. До того ж якщо нейтральні відтінки вам уже набридли, а на шафи яскравих кольорів ви не наважуєтеся, то ніжні тони – ідеальне рішення.

Зверніть увагу Що таке житлова та загальна площа будівлі: пояснення девелопера

Шиферно-блакитний

Світло-блакитна фермерська кухня з теракотовою підлогою / Фото deVOL Kitchens

Ніжні тони синього ідеально підходять для простору з пом'якшеним дизайном. Гарним варіантом є шиферно-блакитний відтінок, який нагадує суміш сірого та блакитного.

"Мені подобається шиферно-блакитний колір, коли справа стосується кольорів кухонних шаф. Він наче яскравий, але досить тонкий, тож його легко поєднувати з кількома стилями декору та іншими кольорами – ви можете бути впевнені, що цей колір точно вийде з моди!" – каже американська дизайнерка Кеті Куо.

Так само добре шиферно-блакитний поєднується з різними матеріалами.Якщо ви придбаєте шафи такого відтінку, то обрати стільниці буде неважко. На тлі цього кольору чудово виглядатиме і дерево, і мармур.

Ніжно-рожевий

Кухонні шафи, пофарбовані в ніжно-рожевий відтінок / Фото deVOL

Рожевий зазвичай асоціюється з трендами дизайну інтер'єру, як-от барбікор, але якщо вибрати правильний відтінок, то позачасовий дизайн кухні гарантований.

Шукайте ніжно-рожевий відтінок, де колір ледве присутній, м'який і навіть схожий на колір шкіри. Цей відтінок ідеально поєднується з чорним і зеленим, але він не створює контрасту, а гармонійну комбінацію.