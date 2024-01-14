Какие спокойные оттенки будут самыми популярными в интерьере этого года: они очень красивы
Источник:Homes & Gardens
Нейтральные оттенки являются основой любого интерьера, поэтому дизайнеры решили рассказать, какие тона будут самыми популярными в 2024 году. Это очень красивые тона, создающие спокойную атмосферу в доме.
В нейтральной категории оттенков ассортимент широк. От теплых тонов до холодных и от светлых до темных – так много нейтральных цветов, которые создают столь успокаивающие и сдержанные интерьерные схемы. Они никогда не надоедают, что трудно сказать о насыщенных и ярких оттенках. Вот четыре цвета, которые будут трендовыми в этом году.
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Шоколадно-коричневый
Неудивительно, что шоколадно-коричневый цвет станет популярным нейтральным цветом в 2024 году. Тенденция на украшение коричневым начала появляться в прошлом году, и мы все чаще видим, как дизайнеры и хозяева используют эти тона, чтобы создать очень уютные и привлекательные просторы.
Теплый белый
В 2024 году будет тренд именно на тёплые оттенки белого. Пора забыть о холодных минималистских интерьерах и создать дизайн, который будет полон уюта.
глиняный
Этот оттенок будет отличным выбором, если вы ищете что-то менее теплое и насыщенное, чем бежевый. Он создает заземленную и успокаивающую атмосферу и в то же время приятно для глаз.
Серо-зеленый
Серо-зеленый – это еще один уже устоявшийся цветовой тренд, который будет актуален еще и в 2024 году. В нем объединились прохладные тона серого и естественные оттенки зеленого. В прошлом году дизайнеры активно использовали его для покраски стен вместо бежевого.