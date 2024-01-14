У нейтральній категорії відтінків асортимент широкий. Від теплих тонів до холодних і від світлих до темних – існує так багато нейтральних кольорів, які створюють настільки заспокійливі та стримані інтер'єрні схеми. Вони ніколи не набридають, що важко сказати про насичені та яскраві відтінки. Ось чотири кольори, які будуть трендовими цьогоріч.

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Шоколадно-коричневий

Шоколадно-коричнева вітальня з м'якими меблями / Фото Studio Duggan

Не дивно, що шоколадно-коричневий колір стане популярним нейтральним кольором у 2024 році. Тенденція на оздоблення коричневим почала з'являтися минулого року, і ми все частіше бачимо, як дизайнери та господарі використовують ці тони, щоб створити дуже затишні та привабливі простори.

Теплий білий

Вітальня з теплими білими стінами / Фото Curated Nest

У 2024 році буде тренд саме на теплі відтінки білого. Настав час забути про холодні мінімалістські інтер'єри й створити дизайн, що буде сповнений затишку.

Глиняний

Спальня, у якій стіни глиняного відтінку / Фото Farrow & Ball

Цей відтінок буде чудовим вибором, якщо ви шукаєте щось менш тепле й насичене, ніж бежевий. Він створює заземлену й заспокійливу атмосферу і водночас є приємним для очей.

Сіро-зелений

Сіро-зелена спальня з іржаво-червоним округлим узголів’ям / Фото Angel O’Donnell

Сіро-зелений – це ще один уже усталений колірний тренд, який буде актуальним ще й у 2024 році. У ньому поєдналися прохолодні тони сірого та природні відтінки зеленого. Минулого року дизайнери активно використовували його для фарбування стін замість бежевого.