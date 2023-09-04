Три интересных стиля для спальни, которые эксперты обожают использовать

Дизайнеры советуют сначала выбирать не цвет спальни или мебель к ней, а стиль. Если вы выберите "тему", то сможете воспроизвести ее целостный вид. Предлагаем рассмотреть три интересных и роскошных стиля.

Дизайнеры поделились тремя стилями из своего списка любимых для спальни. Эти современные, изысканные "темы" превратят ваше пространство до неузнаваемости.

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Стиль Новой Англии

Главная задача этого стиля – комфорт. Как морская, так и прибрежная подстилка связана с цветами, текстурами и материалами, которые формируют пейзаж моря и берега.

Относительно цветовой палитры: смешивайте свежие нейтральные оттенки с голубовато-серым, морским темно-синим и терракотовым. Многослойное полосатое постельное белье, живописные рисунки, грубо обработанная древесина с изысканными пляжными находками – все это пригодится в вашей спальне.

Уютная спальня в Новой Англии / Georgia Zikas Design

Артдеко

Стиль артдеко определяется гламуром и роскошью начала 1920-х годов. Эта тенденция прямо отражала массовое внедрение технологий эры машин, а не способов ручной работы.

Артдеко, наиболее часто встречающийся в ванных комнатах, медленно начал переходить к спальням и гардеробным. Вот отличный пример от дизайнера интерьера Ребекки Гьюз. Она использовала обои с мягким узором, чтобы оформить стены и выбрала широкую кровать. Чтобы создать акцент и добавить глубины, дизайнер использовала две темные картины.

Дизайн спальни в стиле артдеко / Фото Richard Powers

Стиль современного фермерского дома

Идеи спальни в фермерском доме были в центре внимания за последние несколько лет – и это не зря. Этот непринужденный тренд спальни поражает идеальным балансом между изяществом и простотой – как бегство в сельскую местность, не выходя за пределы города.

"Для нас современный фермерский стиль – это создание теплого интерьера с многослойностью, узорами и цветами", – говорит дизайнер Эмма Симс-Хилдитч.

Спальня в фермерском доме с многослойным постельным бельем / Фото The Cotswold Company