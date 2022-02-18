Лучшие здания ЕС: какие проекты вошли в финал престижной архитектурной премии

Европейская комиссия и Фонд имени Мисс ван дер Рое отобрали 7 архитектурных проектов, которые будут бороться за звание лучшего здания Евросоюза в 2022 году.

Всего в престижном архитектурном конкурсе было заявлено 534 проекта из 41 страны мира. 15 работ представляли Украину, однако ни одна из них не вошла в финал.

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На днях жюри объявило 5 финалистов в категории "Архитектура" и еще двух - в категории "Архитектура, которая развивается". Комиссия отметила, что эти проекты являются эталонами современных градостроительных трендов.

85 Social Housing Units Курналя-до-Любрагат (Барселона, Испания)

Проект 85 Social Housing Units / Фото Рeris+toral.arquitectes

Архитекторы Рeris+toral.arquitectes создали проект социального жилья, в котором практически нет коридоров. План дома организован так, что его жители попадают внутрь через частные террасы, одновременно служащие внутренним двориком здания.

Frizz23 в Берлине (Германия)

Проект Frizz23 / Фото Jan Bitter, Ana Santl

Этот объект является первым в Германии коллективным офисом для деятелей культуры, творческих команд и развития образования. Архитекторы, работавшие над проектом, привлекли к разработке будущих резидентов, учитывая интересы общества.

The Railway Farm в Париже (Франция)



Городская ферма Railway Farm / Фото Myr Muratet

Городскую ферму Railway Farm построили на месте заброшенной железной дороги. Архитекторы Гран Юи и Мелани Древ. Дизайнеры приспособили локацию для выращивания пищевых растений и одновременной утилизации органических отходов по всему району.

Town House – Kingston University в Лондоне (Великобритания)

Town House / Фото EU miesaward

На территории университета Кингстона студия Grafton Architects воплотила проект общественного пространства для различных видов деятельности: здесь разместили библиотеку, залы для танцев и просторные конференц-залы. Все помещения объединяет атриум, в котором предусмотрено место проведения досуга.

Z33 House for Contemporary Art, Design and Architecture в Гасселте (Бельгия)



Z33 House для современного искусства, дизайна и архитектуры / Фото EU miesaward

Территорию бывшего Hasselt beguinage, где находится Z33 House, называют городом в городе. Обустроенное здание должно стать местом расположения экспериментального музея современных искусств и архитектуры. Здесь архитектор Франческа Торзо создал выставочные залы, из которых открывается вид на внутренний двор с многовековыми садами.

Enrico Fermi School в Турине (Италия)



Enrico Fermi School / Фото EU miesaward

Реконструкция школы 1960-х годов от архитектурного бюро BDR bureau демонстрирует, как непрактичное образовательное пространство можно превратить в интерактивное место, способствующее учебному процессу. Здесь полностью реорганизовали школьные помещения, сменили фасад и обустроили школьную площадку.

La Borda – Cooperative Housing в Барселоне (Испания)

La Borda – Cooperative Housing/ Фото EU miesaward

Еще один удачный пример социального жилья, разработанный Lacol Cooperativa. Благодаря общим кухням, гостиным, прачечным и патио с террасами он объединяет жителей дома в единое сообщество.