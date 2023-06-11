Какой цвет должен быть в спальне: вы даже не предполагали

Спальня – это самая личная комната в доме, и часто возникает соблазн покрасить ее в любимый цвет. Однако не все цвета можно выбирать для спальни. Есть только несколько таких, которые будут уместны в этой комнате.

Эксперты советуют отдавать предпочтение нейтральным и землистым тонам, обладающим успокаивающим эмоциональным эффектом. "Спальня должна быть оазисом отдыха, и цвета, которые вы включите в схему, будут играть в этом огромную роль", – объясняет специалист Хелен Шоу из Британии.

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Какой цвет самый лучший для окрашивания спальни

Тенденции по краске часто возникают и исчезают. Однако эксперты назвали самый лучший вечный цвет, который будет всегда в тренде и будет способствовать спокойному сну.

Дом часто украшают зеленым цветом, но дизайнеры считают, что этот цвет идеален именно для уютной спальни.

"Выбор цвета будет в значительной степени зависеть от ваших собственных предпочтений, но зеленый, например, который сейчас является популярным выбором, поможет соединить вашу комнату с природой, успокоит и зарядит энергией", – говорят специалисты.



Два оттенка зеленого на стене / Фото Little Greene

Если полностью зеленая спальня не для вас, подумайте о том, чтобы использовать оттенок в виде дополнительных деталей. К примеру, вы можете выбрать зеленые произведения искусства или декор, мягкую мебель или даже растения.

При планировании вашей зеленой комнаты выбор правильного оттенка имеет большое значение. Исследования показали, что желто-зеленые цвета могут вызвать стресс из-за своих отрицательных коннотации, тогда как идея темной спальни, закругленная темной лесной зеленью, создающей атмосферу кокона.

Сочетайте зеленый с нейтральными схемами

Поскольку отделка одним цветом может перегрузить комнату, соединение зеленого с нейтральными оттенками создаст нужный баланс.

Бежевый цвет является более успокаивающей альтернативой резкому белому и будет хорошо выглядеть с зеленым.

Прекрасные узоры на стенах зеленого цвета / Фото Future

Вы также можете совмещать зеленый с другими землистыми оттенками. "Подумайте о сочетании с более насыщенным теплым красным, чтобы создать впечатление изысканности".