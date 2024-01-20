Какой цвет кухонной техники считают самым лучшим: вот ответ дизайнеров

Иногда даже неудачный цвет миксера может повлиять на интерьер кухни. Поэтому дизайнеры решили рассказать, какую технику правильно выбирать, и должна ли она быть одного цвета.

Эти советы профессионалов по выбору правильных тонов техники будут полезны абсолютно всем. Интересно, что независимо от стиля и размера кухни дизайнеры считают лучшим только один цвет.

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Какого цвета техника будет идеальна для кухни

Пожалуй, вы удивитесь, но самый лучший цвет кухонных приборов – это оттенок материала, из которого они сделаны. Дизайнеры сошлись во мнении, что это точно нержавеющая сталь. Возможно, многие думают, что это слишком скучный вариант, потому что серебристый цвет ничем не выделяется. Однако это универсальный выбор для любого стиля кухни.

Техника из нержавеющей стали – лучший выбор по мнению экспертов / Фото Pexels

Нью-йоркский дизайнер интерьера Артем Кроповинский добавляет, что "нержавейка остается любимым материалом для кухонной техники благодаря ее долговечности, адаптивности и способности сочетаться с другими цветами. Этот материал может улучшить вид любой кухни, независимо от ее стиля".

Если же этот вариант вам совсем не нравится, то в других случаях дизайнеры рекомендуют останавливаться на классических тонах: черном и белом.

Есть ли цвета, которых следует избегать

Да, есть несколько цветов, которые лучше не рассматривать. Артем Кроповинский говорит, что "техника в ярких оттенках, таких как желтый, оранжевый или розовый, может чрезмерно доминировать". Нью-йоркская дизайнер Исфира Дженсен соглашается с оговоркой и рекомендует "избегать смелых и ярких цветов, если у вас нет конкретно разработанного дизайна".

Нужно ли всю кухонную технику покупать один цвет? Здесь дизайнеры не сошлись в одном мнении. Пожалуй, если вы хотите создать целостный дизайн и не беспокоиться о сочетании цвета, то ищите однотонные девайсы. Если же хотите добавить яркие акценты с помощью техники, то можете рассматривать разные цвета.