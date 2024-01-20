Ці поради професіоналів щодо вибору правильних тонів техніки будуть корисні абсолютно для всіх. Цікаво, що незалежно від стилю та розміру кухні, дизайнери вважають найкращим лише один колір.

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Якого кольору техніка буде ідеальною для кухні

Мабуть, ви здивуєтеся, але найкращий колір кухонних приладів – це відтінок матеріалу, з якого вони зроблені. Дизайнери зійшлися на думці, що це точно нержавійна сталь. Можливо, багато хто думає, що це надто нудний варіант, бо сріблястий колір нічим не виділяється. Проте це універсальний вибір для будь-якого стилю кухні.

Техніка з нержавійної сталі – найкращий вибір на думку експертів / Фото Pexels

Нью-йоркський дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський додає, що "нержавійна сталь залишається улюбленим матеріалом для кухонної техніки завдяки її довговічності, адаптивності та здатності поєднуватися з іншими кольорами. Цей матеріал може покращити вигляд будь-якої кухні, незалежно від її стилю".

Якщо ж цей варіант вам зовсім не подобається, то в інших випадках дизайнери радять зупинятися на класичних тонах: чорному та білому.

Чи є кольори, яких слід уникати

Так, є кілька кольорів, які краще не розглядати. Артем Кроповінський каже, що "техніка в яскравих відтінках, таких як жовтий, помаранчевий або рожевий, може надмірно домінувати". Нью-йоркська дизайнерка Ісфіра Дженсен погоджується із застереженням і рекомендує "уникати сміливих і яскравих кольорів, якщо у вас немає конкретно розробленого дизайну".

Чи треба всю кухонну техніку купувати одного кольору? Тут дизайнери не зійшлися на одній думці. Мабуть, якщо ви хочете створити цілісний дизайн і не турбуватися про поєднання кольорів, то шукайте однотонні девайси. Якщо ж хочете додати яскравих акцентів за допомогою техніки, то можете розглядати різні кольори.