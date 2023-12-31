Настоящая роскошь: это здание назвали лучшей недвижимостью на берегу моря в Австралии

Изысканный дом в прибрежном Голд-Косте признали лучшей пляжной собственностью по всей стране. Это современное жилье с шестью спальнями и семью ванными комнатами.

Собственность соревновалась с семью другими домами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но выиграла награду после единогласного голосования 12 судей. "Проект отвечал всем требованиям по роскошной застройке набережной. Это уровень мастерства, качество материалов, возможности для отдыха и проживания", – сказали судьи.

Обратите внимание Как изменился рынок недвижимости Украины в 2023 году

Лучший пляжный дом в Австралии

На проектирование и строительство дома потратили больше года. Дизайн вдохновлен интерьерами во дворцах Майами на южном побережье Флориды. Это действительно приподнятый, гламурный и тропический стиль.

"Это очень много значит для всей нашей команды, которая вложила наше сердце, ум и разные таланты, навыки и мастерство в этот удивительный роскошный дом на набережной", – поделилась генеральный директор компании-застройщика.

Интерьер звездного дома / Фото Relestate

Дом уникален тем, что из каждого уголка дома видны невероятные виды на океан. К собственности принадлежит бассейн под открытым небом и зона для отдыха, баскетбольная площадка и 12-метровый понтон.

Сейчас звездная недвижимость продается, но официально об этом еще не сообщили. Несмотря на то, что дом уже вызвал ажиотаж, и появилось несколько потенциальных покупателей.

Ухоженная и озелененная территория вокруг / Фото Realestate