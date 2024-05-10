Какой штат назван лучшим для жизни в США: вы вряд ли отгадаете

Второй год подряд этот штат признают лучшим в стране согласно рейтингу US News & World Report. Он занимает второе место по образованию, третье по экономике и инфраструктуре и шестое по фискальной стабильности в США.

Местные риелторы говорят, что если вы ищете отличное место для жизни, то стоит проверить Юту. Именно этот штат возглавляет рейтинг лучших в США.

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Юта – лучший штат

Штаты оценивали по восьми категориям: здравоохранение, образование, экономика, инфраструктура, возможности, финансовая стабильность, уровень преступности, природная среда. Аналитики учли более 70 показателей и проанализировали десятки тысяч источников с данными – и Юта снова на первом месте.

Юта имеет яркую, разнообразную экономику и непревзойденную природную красоту, но то, что действительно отличает наш штат, – это наши люди. Ежегодно мы возглавляем рейтинг по показателю волонтерства и благотворительности, и этот дух сообщества ведет к общему подходу к решению проблем, экосистемы, которая поддерживает инновации, и культуры, которая укрепляет семьи и отдельных людей,

– говорил в заявлении губернатор Юты Спенсер Кокс.



Солт-Лейк-Сити – столица штата Юта / Фото Douglas Pulsipher

За последние несколько лет Юта стала центром для стартапов и технологических предпринимателей. По данным Бюро статистики труда США, в штате низкий уровень безработицы – всего 2,8% в марте. Это меньше, чем общенациональный уровень – 3,8%.

"Это просто фантастическое место для жизни и работы. Штат привлекает действительно много людей", – говорит столичный брокер по недвижимости Джоэл Карсон.

Согласно данным Realtor.com, в апреле средняя стоимость дома в штате составляла 604 105 долларов.