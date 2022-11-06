Об этом сообщил основатель и глава гуманитарного фонда Team4UA, tech-предприниматель Жан-Кристоф Бонис.

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Из-за чего перенесли дату открытия нового корпуса

Бонис рассказал, что на сегодняшний день в проект школы уже инвестировано 150 тысяч долларов. Сюда входят работа архитекторов и материалы. В общей сложности для реализации проекта планируют привлечь 700 тысяч долларов. Также в рамках проекта купят 3D-принтер.

Мы запустили проект и построили фундамент будущей школы. Планировали напечатать школу в октябре. Принтер должен был приехать тогда, когда россияне начали массово обстреливать города Украины. Принтером должны управлять иностранные специалисты, поэтому мы решили отложить старт печати до весны из соображений безопасности,

– сообщил Бонис.

Еще два фактора стали причиной переноса сроков старта печати:

нестабильность электроснабжения,

погодные условия (нет смысла проводить работы с бетоном при низких температурах).

Поэтому начать работы по печати корпуса школы планируют в конце февраля – начале марта. В целом процесс печати будет продолжаться до месяца.

Что известно о проекте: