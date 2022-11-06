Во Львове отсрочили строительство школы на 3D-принтере: когда возобновят работы
Источник:Интерфакс-Украина
Во Львове с помощью технологии 3D печати планируют построить инновационный учебный корпус для учеников начальных классов школы №23. Проект был запланирован на 2022 год, однако из-за ряда факторов его реализацию перенесли на весну.
Об этом сообщил основатель и глава гуманитарного фонда Team4UA, tech-предприниматель Жан-Кристоф Бонис.
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Из-за чего перенесли дату открытия нового корпуса
Бонис рассказал, что на сегодняшний день в проект школы уже инвестировано 150 тысяч долларов. Сюда входят работа архитекторов и материалы. В общей сложности для реализации проекта планируют привлечь 700 тысяч долларов. Также в рамках проекта купят 3D-принтер.
Мы запустили проект и построили фундамент будущей школы. Планировали напечатать школу в октябре. Принтер должен был приехать тогда, когда россияне начали массово обстреливать города Украины. Принтером должны управлять иностранные специалисты, поэтому мы решили отложить старт печати до весны из соображений безопасности,
– сообщил Бонис.
Еще два фактора стали причиной переноса сроков старта печати:
- нестабильность электроснабжения,
- погодные условия (нет смысла проводить работы с бетоном при низких температурах).
Поэтому начать работы по печати корпуса школы планируют в конце февраля – начале марта. В целом процесс печати будет продолжаться до месяца.
Что известно о проекте:
- Архитектурную концепцию проекта создала студия интерьерной архитектуры balbek bureau. Согласно проекту, это будет одноэтажное здание с классными комнатами, учительской, санузлами и холлом.
- Новый учебный корпус на улице Варшавской рассчитан на обучение 100 первоклассников.
- Это будет первое в Украине школьное заведение, построенное по технологиям 3D-печати
- Корпус будут строить по технологии датской компании COBOD, номер 1 в 3D-печати из бетона.