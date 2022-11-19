Во Львове исторический дом перестроят под ТЦ с гостиницей

Историческое здание возле Львовводоканала во Львове перестроят и расширят под торговый центр с гостиницей. При этом застройщик планирует сберечь исторические элементы здания.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета.

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Судя по полученным градостроительным условиям и ограничениям, двухэтажное здание с башней на улице Зеленой, 67 реконструируют и надстроят еще два этажа. Как отметил главный архитектор Львова Антон Коломейцев, застройщик сохранит исторический фасад здания и все ценные архитектурные элементы.



Нынешнее состояние здания по ул. Зеленой, 67 / Фото zaxid.net

На первом этаже предусмотрены торговые площади, а на верхних этажах – гостиничные номера. Коломейцев рассказал, что речь идет не о жилых апартаментах, а именно о номерах для временного пребывания.

Была предоставлена планировка номеров – там предусматриваются чисто комнаты с гостиничной инфраструктурой,

– отметил главный архитектор Львова.



Визуализация будущего строительства / Фото zaxid.net

В ходе заседания исполкома также было принято протокольное поручение обсудить с владельцами смежных земельных участков дальнейшее развитие этой территории.