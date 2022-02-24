Во Львове составляют реестр жилья для поселения переселенцев из других регионов страны
Источник:"Твоє місто"
Самоорганизованная группа людей собирает координационную общину волонтеров и активистов, готовых помочь и отреагировать на чрезвычайные ситуации в стране.
В частности, ищут и просят приобщаться людей, которые являются хозяевами, владельцами недвижимости во Львове или знают, где есть жилье, где могут найти убежище переселенцы или могут помочь в его поиске.
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Об этом в комментарии Тvoemisto.tv сообщила одна из представительниц нескольких общественных организаций, руководительница офиса "Львов – город литературы" Богдана Брилинская.
По ее словам, объединяться начала самоорганизованная группа людей, которая имела общую цель – найти ответ, как действовать в сложившейся ситуации и как помочь нуждающимся в помощи в гражданской жизни. Задача минимум – создать сеть львовян и бизнесов, которые готовы помогать, а максимум – помочь и подготовить все, что только можно заранее.
К нам уже присоединилось немало других волонтерских, общественных организаций, с которыми даже обсудили создание организованного штаба сопротивления, который будет работать в разных направлениях – помощь переселенцам, помощь армии, медицинская помощь населению,
– говорит она.
Штаб направлен на то, чтобы собрать информацию о возможном поселении переселенцев. Это касается как тех, кто частно предлагает разместить людей у себя, так и риелторов, готовых помочь в поиске.
Богдана Брилинская добавляет, что после начала работы штаба уже обратилось с десяток людей, которые спрашивают об убежище. В основном это женщины с детьми, а также старшие люди.
Важно, что к нам обращаются не просто переселенцы, которые хотят убежать, пережить или переждать сложные моменты, а еще и хотят приобщиться к определенной деятельности – различных сборников или медицинской работы,
– добавляет она.
Владельцев недвижимости во Львове, которые могут временно поселять людей, просят заполнить форму. Также есть форма и для тех, кто планирует переселиться во Львов и не знает, к кому обратиться, заполнить ее можно по ссылке.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!