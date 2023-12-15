Кухня в стиле максимализм: 5 дизайнов в смелых тонах, где можно почерпнуть вдохновение
Источник:Homes & Gardens
Строгий минимализм так всем надоел, что даже дизайны кухонь стали красочными, хотя они всегда были нейтральны. Хозяева хотят использовать разную интересную мебель и много декора, что является чертами максимализма.
Кухни – не такое личное пространство, как спальни, поэтому является отличным местом для экспериментов с максималистским дизайном. Если вы уже давно хотели добавить красок в дизайн кухни, но никак не решались, это хорошая возможность. Эти идеи, которые дизайнеры воплотили в реальность, просто поражают.
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Сделайте акцентную стену из яркой плитки
Отделка кухонной плиткой – отличный способ поэкспериментировать с добавлением узоров и цветов комнате.
"Выберите смелый рисунок с узорами, например на марокканской плитке, или с геометрическими узорами, или мозаичную. Просто убедитесь, что они сочетаются с вашей цветовой гаммой для целостного вида", – предлагает американская дизайнер интерьера Соледад Альзага.
Устанавливайте открытые полки
Максималистский декор состоит в том, чтобы не делать все вокруг идеально. На кухне в таком стиле хорошо бы организовать творческий беспорядок. Это можно сделать с помощью открытых полок. Разместите на них все, что вам нравится: декоративная и стеклянная посуда, кухонные принадлежности, декор и другое.
Комбинируйте стили
Еще один способ создать кухню в максималистском стиле – нестандартный подход к выбору мебели и предметов декора. Это гарантирует то, что ваша кухня не будет однообразной, но будет интересной благодаря современным элементам, которые контрастируют, например, со старинной мебелью.
"Совмещайте стили, материалы и цвета мебели. Поставьте винтажные предметы, антикварную мебель или уникальные находки", – предлагают дизайнеры. Взгляните на этот роскошный пол – часть сделана из дерева, а часть – из двухцветной плитки.
Выбирайте смелые цвета
Выбор лучшего цвета кухни, вероятно, будет одним из самых важных решений, которые вы должны принять. В то время как минимализм предпочитает сдержанные нейтральные цвета, максимализм гораздо смелее: от глубоких и капризных оттенков, которые доминировали в кухонных трендах в этом году до бодрящих и ярких оттенков.
Проявите творчество
Декорирование произведениями искусства – это простой способ придать драматичности вашей кухне. Хотя картины обычно вывешивают в таких комнатах как гостиная, нет никаких запретов, чтобы не вешать их на кухне.