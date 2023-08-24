Крошечная хижина у самого моря: цена заставляет покупателей подумать дважды

Редкая кирпичная хижина на морском курорте в Дорсете расположена всего в нескольких шагах от пляжа. Хотя она очень крошечная, но стоит прилично.

Новые владельцы окажутся в живописном приморском городке Свонидж, который известен знаменитым Рыбным фестивалем. Хижина расположена на верхнем этаже исторического здания 1950-х годов.

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Крошечное жилье в нескольких шагах от моря

Однокомнатная хижина имеет всего-навсего 4 квадратных метра "жилого" пространства. Она настолько крохотна, что вмещает только рабочий уголок, шкаф и простую скамейку.

Хижина имеет одно окно и очень крепкую дверь. Воды, газа и электричества там нет. Несмотря на это, жилье стоит целых 75 тысяч фунтов стерлингов.



В помещении даже нет кровати / Фото BNPS

Владелец искренне советует хижину, говоря, что это отличный дом для тех, кто мечтает об отдыхе в идиллическом приморском городке. Он владеет помещением уже более 35 лет.



Лишь четыре квадратных метра / Фото BNPS

"Наш домик доставлял нам большое удовольствие в течение многих лет. Здесь имели возможность отдыхать три поколения нашей семьи. Нам нравятся впечатляющие виды, а также прямой доступ к пляжу", – поделился владелец Майк Форд.

Новым владельцам придется платить только годовую плату в размере 16 фунтов за аренду земли с доступом к общественным туалетам и водоснабжению.



Хижина расположена прямо у пляжа / Фото BNPS

В хижине места действительно очень мало, но вы можете спуститься вниз и устроить себе отдых с видом на море.

Агенты по недвижимости говорят, что квартира – настоящая жемчужина. Его можно сдавать в аренду, например, за 200 фунтов стерлингов в неделю. Это разумная и безопасная инвестиция.