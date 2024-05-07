Какой тип планировки будет идеальным для маленькой кухни: вот ответ

Дизайнеры называют этот тип планировки "компактным решением" для небольшой комнаты. Его идея заключается в том, чтобы организовать комфортное пространство даже в очень маленьком помещении.

Речь идет о I-образной планировке кухни. Это означает, что вся главная мебель и техника располагаются по одну сторону комнаты.

Обратите внимание Появился рейтинг лучших застройщиков Киева: КН РИЕЛ вошла в тройку лидеров

I-образная планировка кухни

Как и многие другие идеи планировки, I-образная повторяет форму буквы, в честь которой она названа.

И-образная кухня, также известна как кухня с одной стеной, характеризуется тем, что все шкафы, приборы и столешницы объединены в одну стену. Обычно его рекомендуют для небольших домов или квартир, поскольку это экономит пространство,

– объяснил дизайнер из Нью-Йорка Артем Краповинский.

Лучше всего этот тип планирования подойдет не только для маленькой кухни, но и для узкой или длинной. Эксперты говорят, что когда расположить всю мебель и технику по одну сторону, то пространства для приготовления пищи будет достаточно.

Кухонный поток является важным фактором при проектировании комнаты любого размера, но особенно это касается небольшого пространства. Разместив шкафы и приборы у одной стены, вы максимизируете площадь дорожки,

– добавляет дизайнер из Коннектикута Бекка Кейси.

Бежевая кухня с I-образной планировкой / Фото deVOL

В дизайне интерьера I-образной кухни лучше всего использовать светлые цвета, чтобы сделать комнату визуально больше.