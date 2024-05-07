Мовиться про I-подібне планування кухні. Це означає, що всі головні меблі та техніка розташовуються по один бік кімнати.

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I-подібне планування кухні

Як і багато інших ідей планування, I-подібне повторює форму літери, на честь якої воно назване.

І-подібна кухня, також відома як кухня з однією стіною, характеризується тим, що всі шафи, прилади та стільниці об'єднані в одну стіну. Зазвичай його рекомендують для невеликих будинків або квартир, оскільки це економить простір,

– пояснив дизайнер з Нью-Йорка Артем Кроповінський.

Найкраще цей тип планування підійде не лише для маленької кухні, а й для вузької чи довгої. Експерти кажуть, що коли розташувати всі меблі та техніку по один бік, то простору для приготування їжі буде достатньо.

Кухонний потік є важливим фактором при проєктуванні кімнати будь-якого розміру, але особливо це стосується невеликого простору. Розмістивши шафи та прилади біля однієї стіни, ви максимізуєте площу доріжки,

– додає дизайнерка з Коннектикуту Бекка Кейсі.

Бежева кухня з І-подібним плануванням / Фото deVOL

У дизайні інтер'єру I-подібної кухні найкраще використовувати світлі кольори, щоб зробити кімнату візуально більшою.