И в этом есть логика, ведь цвет, пожалуй, важнейшее дизайнерское решение, которое обдумают эксперты во время оформления комнаты. Он обладает способностью зрительно увеличить или уменьшить комнату. Если ваша спальня, например, и так маленькая, то неправильный цвет снизит ее еще больше.

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Давайте выясним, какие цвета для спальни нужно использовать с осторожностью.

Яркий белый

Избегать белого? В маленькой спальне? Но белый цвет как раз предназначен для использования в крошечных просторах, не правда ли? Дело в том, что в своей самой чистой, яркой форме белый может быть строгим и напоминающим клиническую комнату.

"Теплые нейтральные оттенки с элементами красного или желтого более уместны для создания легкой, но мягкой и уютной атмосферы, если ваша спальня маленькая", – советуют дизайнеры.

Желтый

"Мы всегда избегаем желтых тонов на полу и более ярких оттенков этого цвета на стенах. Ярко-желтый уносит энергию и со временем напрягает зрение. Кроме того, он как правило, труднее сочетаетесь с разными цветами дерева", – говорят эксперты по дизайну.

Желтый цвет может сработать в маленькой спальне, если использовать более приглушенный оттенок, например, горчично-желтый.

Черный

Черный в его самом темном и самом настоящем виде – это цвет, которого следует избегать в маленькой спальне. Вы ведь не хотите; чтобы ваша комната была похожа на темницу?

Если вы очень хотите выкрасить стены в темный цвет, то выбирайте коричневый.