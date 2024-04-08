До большинства островков можно быстро добраться от материка на лодке. И они не стоят по несколько миллионов долларов. Местные риэлторы говорят, что это настоящие "кусочки рая" на земле.
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Кук, штат Миннесота
- Цена: 998 500 долларов
Островок для отдыха летом / Фото Realtor
Этот маленький остров на озере Вермилион предлагает прекрасную возможность для летнего отдыха. Домик, что расположен на берегу, вмещает три спальни. В собственности также есть сауна и гостевая каюта.
Рейнджли, штат Мэн
- Цена: 629 тысяч долларов
Идеальное место для жизни среди природы / Фото Realtor
Островок расположен на озере под названием Mooselookmeguntic. Риэлторы говорят, что новые владельцы оценят шарм 1950-х годов в домике площадью 60 квадратов. В доме есть две спальни, мини-кухня с электричеством и водонагревателем. Душ и туалет расположены на улице.
Гаммонд, штат Нью-Йорк
- Цена: 859 тысяч долларов
Волшебный островок с домом на реке / Фото Realtor
Этот остров "прижался" к заливу вдоль живописной реки Святого Лаврентия, вблизи канадской границы. Коттедж на клочке земли построили в 2003 году коттедж. Он вмещает три спальни и другие комнаты с элитной мебелью и техникой.
Микоста, штат Мичиган
- Цена: 1,8 миллиона долларов
Остров с лесной местностью / Фото Realtor
Этот остров заслуживает название "Лесная фантазия", ведь просто "заполнен" кедрами, дубами и соснами. Он расположен на озере School Section Lake. Известно, что на участке есть пара коттеджей, что построили в 1957 году. Они вмещают по две спальни, кухню и несколько палуб.
Гаммонд, штат Нью-Йорк
- Цена: 975 тысяч долларов
Остров с незавершенным жильем / Фото Realtor
Еще один островок, расположенный на реке Святого Лаврентия. В 2015 году бывший владелец начал строить здесь жилье, но не завершил его. Поэтому новый владелец вынужден будет это сделать.
Площадь дома составляет 80 квадратных метров. Деревянный пол, сводчатый потолок, шкафы и кварцевые столешницы на кухне и в ванной уже есть. Работы осталось не так уж и много.