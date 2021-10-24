В Манхэттене построят "перевернутый" небоскреб: как он будет выглядеть
Источник:Design Boom
Фирма архитектора Дэвида Аджайе раскрыла детали амбициозного небоскреба в Нью-Йорке, который должен стать одним из самых высоких сооружений Западного полушария. Особенностью здания станет его перевернутая форма.
В пресс-релизе указано, что все инвесторы, девелоперы, подрядчики, строители и архитекторы здания являются афроамериканцами. Небоскреб должен состоять из серии блочных секций, которые будут расширяться до последних этажей.
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Что известно о небоскребе
Башня высотой 506 метров будет включать 2 гостиницы, смотровую площадку и каток, а также офисные помещения со штаб-квартирой Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Здание получит название "Башня Утверждения".
Проект находится на рассмотрении местных властей. Планируется, что он обеспечит около 30 000 рабочих мест.
Питер Уорд, бывший президент отдела продаж отелей Нью-Йорка, отметил, что этот проект станет мощным стимулом для индустрии туризма и экономики города.