В Манхэттене построят "перевернутый" небоскреб: как он будет выглядеть

Фирма архитектора Дэвида Аджайе раскрыла детали амбициозного небоскреба в Нью-Йорке, который должен стать одним из самых высоких сооружений Западного полушария. Особенностью здания станет его перевернутая форма.

В пресс-релизе указано, что все инвесторы, девелоперы, подрядчики, строители и архитекторы здания являются афроамериканцами. Небоскреб должен состоять из серии блочных секций, которые будут расширяться до последних этажей.

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Что известно о небоскребе

Небоскреб будет состоять из серии блочных секций / Фото Design Boom

Башня высотой 506 метров будет включать 2 гостиницы, смотровую площадку и каток, а также офисные помещения со штаб-квартирой Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Здание получит название "Башня Утверждения".

Небоскреб станет одним из самых высоких сооружений Запада / Фото Design Boom

Проект находится на рассмотрении местных властей. Планируется, что он обеспечит около 30 000 рабочих мест.

Проект обеспечит около 30 000 рабочих мест / Фото Design Boom

Питер Уорд, бывший президент отдела продаж отелей Нью-Йорка, отметил, что этот проект станет мощным стимулом для индустрии туризма и экономики города.