У пресрелізах вказано, що всі інвестори, девелопери, підрядники, будівельники й архітектори будівлі є афроамериканцями. Хмарочос складатиметься з серії блокових секцій, які розширюватимуться до останніх поверхів.

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Що відомо про хмарочос

Хмарочос складатиметься з серії блокових секцій / Фото Design Boom

Вежа висотою 506 метрів включатиме 2 готелі, оглядовий майданчик і каток, а також офісні приміщення зі штаб-квартирою Національної асоціації сприяння прогресу кольорового населення. Будівля отримає назву "Вежа Затвердження".

Хмарочос стане однією з найвищих споруд Заходу / Фото Design Boom

Проєкт знаходиться на розгляді місцевої влади. Передбачається, що він забезпечить близько 30 тисяч робочих місць.

Проєкт забезпечить близько 30 тисяч робочих місць / Фото Design Boom

Пітер Уорд, колишній президент відділу продажів готелів Нью-Йорка, зазначив, що цей проєкт стане потужним стимулом для індустрії туризму та економіки міста.