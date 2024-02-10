Три мебельные тренды в спальне в 2024 году: примите во внимание, если планируете ремонт

Мебель в спальню следует подбирать очень внимательно, чтобы она была удобной, стильной и подходила под определенный стиль. В этом году стали популярными три интересные тенденции, на которые дизайнеры советуют обратить внимание.

Комната, в которой мы проводим большую часть своего времени – спим, готовимся ко дню или даже работаем дома – заслуживает того, чтобы ее время от времени обновляли. Узнайте, какие типы мебели сейчас в тренде, чтобы создать не только уютное, но и современное пространство.

Обратите внимание Названы лучшие строительные компании Львова: КН РИЕЛ – среди лидеров

Кровати с интегрированными изголовьями

Современная спальня со встроенным изголовьем / Фото Sarah Winchester Studios

Сейчас все популярнее становятся кровати со встроенными изголовьями, особенно если они длинные или широкие варианты. Интегрированное изголовье обрамляет всю спальню, создавая эффектный вид. Это тренд, который говорит о желании людей сделать спальни изысканными.

Мебель из темного дерева

Современная спальня с темной древесной отделкой и такой же тумбой / Фото Sarah Winchester Studios

Темные древесные тона символизируют отход от минималистского скандинавского декора, который заполонил наши дома на много лет. Такой тренд свидетельствует о том, что люди уже устали от ограничений в дизайне, и хотят создать спальню с атмосферой тепла и роскоши. Кстати, чаще всего сейчас выбирают мебель из темного ореха.

Мебель со скрытыми технологиями

Спальня со скрытым телевизором у основания кровати / Фото Jennifer Robin

Даже если вы не знаете, хотите ли ставить телевизор в спальне, или нет, в вашем пространстве обязательно будет какая-то техника. Сейчас все хотят, чтобы она была максимально незаметно, ведь спальня – это место для отдыха и расслабления.

На фото можно разглядеть едва заметный контур на основании во втором конце кровати. Там скрытый телевизор, что очень удобно, ведь устройство и много кабелей вместе с ним не портят эстетику спальни.