Три мебельные тренды в спальне в 2024 году: примите во внимание, если планируете ремонт
Источник:Homes & Gardens
Мебель в спальню следует подбирать очень внимательно, чтобы она была удобной, стильной и подходила под определенный стиль. В этом году стали популярными три интересные тенденции, на которые дизайнеры советуют обратить внимание.
Комната, в которой мы проводим большую часть своего времени – спим, готовимся ко дню или даже работаем дома – заслуживает того, чтобы ее время от времени обновляли. Узнайте, какие типы мебели сейчас в тренде, чтобы создать не только уютное, но и современное пространство.
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Кровати с интегрированными изголовьями
Сейчас все популярнее становятся кровати со встроенными изголовьями, особенно если они длинные или широкие варианты. Интегрированное изголовье обрамляет всю спальню, создавая эффектный вид. Это тренд, который говорит о желании людей сделать спальни изысканными.
Мебель из темного дерева
Темные древесные тона символизируют отход от минималистского скандинавского декора, который заполонил наши дома на много лет. Такой тренд свидетельствует о том, что люди уже устали от ограничений в дизайне, и хотят создать спальню с атмосферой тепла и роскоши. Кстати, чаще всего сейчас выбирают мебель из темного ореха.
Мебель со скрытыми технологиями
Даже если вы не знаете, хотите ли ставить телевизор в спальне, или нет, в вашем пространстве обязательно будет какая-то техника. Сейчас все хотят, чтобы она была максимально незаметно, ведь спальня – это место для отдыха и расслабления.
На фото можно разглядеть едва заметный контур на основании во втором конце кровати. Там скрытый телевизор, что очень удобно, ведь устройство и много кабелей вместе с ним не портят эстетику спальни.