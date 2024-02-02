Правило 15 минут: этот гениальный трюк поможет быстро навести порядок в каждой комнате

Если вы очень не любите убирать, то не стоит заставлять себя к скучной рутине. Лучше попробовать интересный метод очистки дома от беспорядка, который будет напоминать игру, например этот 15-минутный трюк.

Этот способ, пожалуй, является самой простой техникой уборки, о которой вы когда-либо слышали. Это настолько легко, что кажется, будто это самообман, и мы не убираем, а просто развлекаемся или выполняем маленький челлендж.

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Что это за метод 15-минутной уборки

Первый шаг – найти корзину или контейнер для хранения вещей. Это единственное, что вам понадобится. Это может быть даже старая корзина для белья или коробка для мусора, но чистые. Единственное условие – предмет не должен быть тяжелым, потому что его нужно будет носить с собой.

Подумайте, в какое время в течение дня вы можете выделить 15 минут на уборку беспорядка. Возможно, вам удобно будет сделать это во время обеденного перерыва или вечером после работы. Неважно когда, и вы должны использовать этот трюк каждый день.

Итак, установите таймер на телефоне на 15 минут, возьмите в руки контейнер или корзину и пройдитесь с ним по дому. Собирайте все предметы, которые кажутся вам лишними или ненужными, например бумажки на столах, пульты от техники, носки у кровати и тому подобное. Главное – продолжать двигаться и не останавливаться в течение 15 минут. Когда таймер выключится, сразу остановитесь – в этом красота этого трюка. Вы будете удивлены, сколько беспорядка можно собрать за это время.

Все лишнее надо класть в ящик / Фото Pexels

Далее вы уже сами решаете, что сделаете с вещами и мусором. Можно сразу разложить их на свои места и выбросить лишнее, а можно отложить эту задачу на утро следующего дня.