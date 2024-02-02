Цей спосіб, мабуть, є найпростішою технікою прибирання, про яку ви коли-небудь чули. Це настільки легко, що здається, ніби це самообман, і ми не прибираємо, а просто розважаємось чи виконуємо маленький челендж.

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Що це за метод 15-хвилинного прибирання

Перший крок – знайти кошик або контейнер для зберігання речей. Це єдине, що вам знадобиться. Це може бути навіть старий кошик для білизни чи коробка для сміття, але чисті. Єдина умова – предмет не має бути важким, бо його потрібно буде носити з собою.

Подумайте, у який час протягом дня ви можете виділити 15 хвилин на прибирання безладу. Можливо, вам зручно буде зробити це під час обідньої перерви чи ввечері після роботи. Неважливо коли, та ви маєте використовувати цей трюк кожного дня.

Отже, встановіть таймер на телефоні на 15 хвилин, візьміть у руки контейнер чи кошик і пройдіться з ним по дому. Збирайте всі предмети, які здаються вам зайвими чи непотрібними, наприклад папірці на столах, пульти від техніки, шкарпетки біля ліжка тощо. Головне – продовжувати рухатися й не зупинятися протягом 15 хвилин. Коли таймер вимкнеться, одразу зупиніться – у цьому краса цього трюку. Ви будете здивовані, скільки безладу можна зібрати за цей час.



Усе зайве треба класти в ящик / Фото Pexels

Далі ви вже самі вирішуєте, що зробите з речами та сміттям. Можна одразу порозкладати їх на свої місця й повикидати зайве, а можна відкласти це завдання на ранок наступного дня.