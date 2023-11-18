В идеале микроволновка должна стоять в том месте, куда легко добраться всем, кто ею будет пользоваться. Однако это не все, что нужно знать о расположении микроволновки. В некоторых местах ее лучше вообще не ставить.

Обратите внимание Льготная ипотека "еселя" под 3%: отвечаем на часто задаваемые вопросы

Над плитой

Этот вариант размещения микроволновки имеет свои недостатки. Во-первых, это затрудняет очищение микроволновки. Во-вторых, тянуться вверх над горячей плитой, чтобы достать пищу из микроволновки, может быть опасно.

Кроме того, близость к плите может со временем повредить вашу микроволновку. "Тепло и пар от приготовления пищи могут повредить компонентам микроволновки и, верьте, или нет, общей производительности. Микроволновку лучше расположить в прохладном проветриваемом месте как можно дальше от прямых источников тепла", – говорят специалисты.

Другим недостатком размещения микроволновки над плитой является то, что она больше загрязняется. На микроволновку могут попадать брызги жира и остатки пищи. Это разве что дополнительная работа.

Рядом со специями

"Многие люди не знают, что специи нельзя держать у микроволновки (или духовки), поскольку излучаемое тепло может высушить природные масла в специях. В таких условиях они теряют вкус и запах", – говорят эксперты.

В этом случае лучше отыскать надежное место для хранения специй. Им может быть сухой и темный ящик. Если места в ящиках нет, тогда найдите новое место для микроволновки.

Около раковины

Все мы инстинктивно знаем, что электрические приборы и вода не совместимы. Но знать недостаточно – нужно придерживаться этой истины. Убедитесь, что микроволновка стоит не слишком близко к раковине или посудомоечной машине.

"Вода и влажность могут нанести вред электрическим компонентам микроволновки и повысить риск повреждения или неисправности", – отмечают специалисты.