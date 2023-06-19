Вечный вопрос: где поставить микроволновку на кухне

Микроволновку важно поставить в удобном месте. Если вам будет легко добраться до нее, работа на кухне будет легкой и эффективной.

Разместить микроволновую нужно в правильном месте также для того, чтобы избежать несчастных случаев. Эксперты назвали несколько вариантов, один из них вы точно выберете.

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Советы экспертов по размещению микроволновки

По словам дизайнера интерьера Сары Уокер, идеальное расположение вашей микроволновки зависит от размещения рабочих зон на кухне. На своих кухонных проектах она обычно размещает микроволновку вдали от мест с интенсивным движением людей, таких как плита или раковина. Расположение их в другом месте безопаснее и облегчает работу, когда на кухне находится несколько человек.

Сейчас люди обычно склоняются к тому, чтобы прятать кухонную технику как можно дальше от глаз.

"Наши клиенты предпочитают более чистый вид своей кухни, убирая мелкую технику с помощью современных идей кухонного хранения. Выдвижные ящики для микроволновки – это вариант, но они могут быть дорогими", – говорит дизайнер интерьера Труди Смит из Нью-Йорка.

Трудные чаще всего предлагает поставить микроволновку под столешницей, часто на конце острова, чтобы освободить место в верхних кухонных шкафах.

Также микроволновку можно ставить на полку во встроенном шкафу вверху на таком расстоянии, как вам будет удобно.

Микроволновая во встроенном шкафу / Фото Future