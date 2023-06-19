Розташувати мікрохвильову треба в правильному місці також для того, щоб уникнути нещасних випадків. Експерти назвали кілька варіантів, один із них ви точно оберете.

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Поради експертів щодо розміщення мікрохвильової печі

За словами дизайнера інтер'єру Сари Вокер, ідеальне розташування вашої мікрохвильової печі залежить від розміщення робочих зон на кухні. На своїх кухонних проєктах вона зазвичай розміщує мікрохвильову піч подалі від місць з інтенсивним рухом людей, таких як плита чи раковина. Розташування їх в іншому місці є безпечнішим і полегшує роботу, коли на кухні перебуває кілька осіб.

Зараз люди зазвичай схиляються до того, щоб ховати кухонну техніку якомога далі від очей.

"Наші клієнти віддають перевагу чистішому вигляду своєї кухні, прибираючи дрібну техніку за допомогою сучасних ідей кухонного зберігання. Висувні шухляди для мікрохвильової печі – це варіант, але вони можуть бути дорогими", – каже дизайнерка інтер'єру Труді Сміт з Нью-Йорка.

Труді найчастіше пропонує поставити мікрохвильову піч під стільницею, часто на кінці острова, щоб звільнити місце у верхніх кухонних шафах.

Також мікрохвильову піч можна ставити на полицю у вбудованій шафі вгорі на такій відстані, як вам буде зручно.

Мікрохвильова у вбудованій шафі / Фото Future